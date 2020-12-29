Заслуженные награды вручил сегодня глава региона Игорь Артамонов липчанам, внесшим значимый вклад в подготовку и проведение Года памяти и славы в Липецкой области. По итогам юбилейных праздников в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов благодарности администрации Липецкой области получили более 50 человек из всех городов и районов.

Среди награжденных – педагоги, работники культуры, других отраслей и сфер деятельности, представители власти и общественности, в том числе руководители ветеранских и поисковых организаций. Почетной грамотой главы администрации Липецкой области отмечен представитель экспедиционного клуба «Неунываки» Евгений Свиридов.

«Ваша работа очень важна для всех нас, и не только в юбилейных год, – сказал Игорь Артамонов, поздравляя награжденных. – Спасибо за самоотверженность и преданность, за верность традициям победителей. В любом уголке Липецкой области всегда будут помнить ту войну. 1418 страшных дней… Мы помним каждый из них. Мы помним наших отцов, дедов и прадедов. Тех, кто погиб, и кто вернулся домой. Известных и безымянных героев. Они всегда рядом с нами. Эта память поколений связывает всех россиян».

Всего в регионе в рамках празднования Года памяти и славы состоялось более 3 тыс. различных юбилейных событий. Большой отклик у жителей региона вызвали акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти» и «Сад памяти». А прошедшие в Липецкой области «Лучи победы», «Парад Победы» и ряд других отмечены на федеральном уровне.