Игорь Артамонов вручил липчанам награды за достижения в профессиональной деятельности

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил государственные, ведомственные и областные награды за выдающиеся достижения в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, транспорта, ветеринарии и других.

Впервые присвоено почетное звание «Заслуженный работник избирательной системы Российской Федерации». Его удостоена Зоя Богатикова, член территориальной избирательной комиссии Ельца. Почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» получили Сергей Подколзин из Измалково и Юрий Фролов из Усмани. Троим объявлена Благодарность Президента Российской Федерации. От Минкульта РФ вручены Благодарность Министерства и нагрудный знак «За вклад в Российскую культуру», от Российского организационного комитета «Победа» – юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В числе региональных наград – знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью», почетный знак Доброты, почетный знак «Во славу земли Липецкой», благодарность губернатора, благодарственное письмо правительства, почетное звание «Заслуженный юрист Липецкой области».

«Эти награды – признание вашего профессионализма, усердия и достижений. Спасибо за ваш труд и преданность делу. Желаю здоровья, счастья и вдохновения на пути к новым высотам», – сказал Игорь Артамонов.