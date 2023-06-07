Церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград жителям Липецкой области состоялась сегодня в правительстве региона. Торжество приурочено к отмечающемуся 12 июня Дню России. Среди награжденных были лучшие представители здравоохранения, образования, сельского хозяйства и ряда других отраслей. Профессиональные достижения липчан и большая общественная работа по достоинству оценены руководством страны. Указами Президента Российской Федерации восемь липчан получили государственные награды.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью Луки Крымского награждены медицинская сестра Липецкой городской поликлиники №4 Любовь Бокарева, медсестра поликлиники городской больницы №4 «Липецк-Мед» Надежда Кожевникова, медсестра Грязинской центральной районной больницы Галина Бирюкова, медсестра Липецкой городской поликлиники №7 Елена Ворошилина, заведующая аптекой Грязинской центральной районной больницы Татьяна Дятчина, медсестра Елецкой городской больницы №1 имени Н.А. Семашко Ольга Старченкова.

Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» за заслуги в развитии физкультуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу присвоено тренеру государственного бюджетного учреждения Липецкой области «Спортивная школа олимпийского резерва «Локомотив»» Эдуарду Урюпину.

За заслуги в области ветеринарии и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации» присвоено начальнику Лев-Толстовской станции по борьбе с болезнями животных Татьяне Миляевой.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, вручая награды, поздравил липчан с предстоящим государственным праздником, поблагодарил за добросовестный труд и отметил вклад каждого из них в развитие региона. «Мы гордимся вами и вашими значимыми делами, – сказал глава региона. – Государственная награда – это высшее признание ваших заслуг, результат большого жизненного опыта, профессионального мастерства, любви к выбранному делу. Вы всем показываете пример и образец исполнения государственного долга. Очень приятно чествовать земляков, многих из которых я знаю лично. И пусть это будет не последняя ваша награда».

Губернатор также отметил подвижнический труд липчан, награжденных ведомственными и региональными наградами. В их числе были председатель Совета ветеранов Новолипецкого металлургического комбината Борис Косолапов, ранее занимавший должность председателя Федерация профсоюзов Липецкой области Анатолий Жидких, начальник управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексей Грушихин, режиссер-постановщик Театра танца «Казаки России» Екатерина Милованова и многие другие жители региона. Игорь Артамонов пожелал всем здоровья, удачи и благополучия. От имени депутатов героев дня поздравил спикер облсовета Дмитрий Аверов.