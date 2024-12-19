Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил государственные и региональные награды липчанам. Торжественная церемония прошла в правительстве региона. Профессиональные достижения липчан и большая общественная работа по достоинству оценены руководством страны. Указами Президента РФ шесть липчан получили государственные награды.

Региональными наградами отмечены 29 человек. Они получили почетные звания «Заслуженный юрист Липецкой области», знаки отличия «Во славу земли Липецкой» и «Почетный наставник», юбилейные медали «70 лет Липецкой области», благодарности Губернатора и Правительства Липецкой области.

Игорь Артамонов поблагодарил за добросовестный труд и отметил вклад каждого из них в развитие региона. «Всегда почетно награждать липчан, которые внесли большой вклад в развитие Липецкой области. Эти награды – признание ваших заслуг, результат профессионального мастерства, любви к выбранному делу», – сказал Игорь Артамонов.