11 новых автомобилей скорой медицинской помощи поступили на службу в Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. Ключи от них бригадам медиков вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Машины приобретены за счет средств областного бюджета, на эти цели было выделено более 75 миллионов рублей. Полученные автомобили относятся к классу В, предназначены для оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки и проведения терапии до приезда в больницу.

Машины оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, ингаляционного наркоза, аспираторами и другим современным оборудованием. Новая техника повысит доступность и качество медицинской помощи населению городов и муниципальных районов Липецкой области, где уже в настоящий момент есть подразделения Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф региона, повысить оперативность работы бригад.

Новые машины с центральной площади города отправились на подстанции Липецка, Ельца, Данкова, Задонска и Чаплыгина. Автомобили полностью готовы к работе, прошли регистрацию в ГАИ. Часть из них выйдет на линию уже вечером сразу же после вручения ключей.

«Работники скорой помощи и медицины катастроф — люди, которые круглосуточно спасают жизни. Помощь сегодня идет туда, где решающей может стать каждая секунда. Пусть новая техника станет новой надеждой, новым шансом для тех, кто попал в беду. А наших доблестных медработников я хочу еще раз поблагодарить и поздравить с наступающим Новым годом», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.