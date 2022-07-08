Медали «За любовь и верность» и ценные подарки 30 супружеским парам сегодня вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Это представляющие города и районы семьи преподавателей, врачей, инженеров, водителей, медицинских работников, металлургов. Торжественная церемония награждения состоялась в большом зале правительства региона.

В Липецкой области праздник День семьи, любви и верности проводится с 2008 года. Всего за это время награды получили 420 семей, в том числе 55 супружеских пар», проживших в браке более 50 лет. Обращаясь к гостям праздника, Игорь Артамонов подчеркнул, что все супружеские пары, которые собрались на торжество, живут вместе в любви и гармонии не меньше 25 лет. «Конечно же, вы – прекрасный образец подражания для молодых. Вы любите свои семьи, детей, Россию, свою малую родину, и это очень ценно. Понимая друг друга и в радостные, и в сложные времена, вы всегда живете в любви и гармонии. Мы гордимся, что вы у нас есть!» – сказал, поздравляя героев дня, Игорь Артамонов.

Из тех, кто сегодня получил награды, самый большой семейный стаж – у жителей Становлянского района Ивана и Анастасии Куприяновых. Вместе они уже 56 лет, воспитали четверых детей. Супруги Владимир и Нина Климовы из Данковского района состоят в браке 51 год, у них троих детей. Семья Владимира и Светланы Щербаковых из Елецкого района вместе уже 50 лет, воспитала трех детей. Еще семь супружеских пар, награжденных медалями «За любовь и верность», состоят в браке более 40 лет.

В России идея праздника возникла у жителей города Муром Владимирской области, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. Праздником всероссийского масштаба День семьи, любви и верности стал в 2008 году по инициативе Фонда социально-культурных инициатив в рамках Национальной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». Символом праздника стала ромашка.