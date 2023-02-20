Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном собрании в управлении МВД России по Липецкой области, приуроченном к столетию образования института участковых уполномоченных полиции в России. Центральным событием стало подведение итогов конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции Липецкой области» и «Лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции Липецкой области» за 2022 год. Вручая ценные подарки и дипломы победителям и призерам, Игорь Артамонов отметил важность их работы.

«Участковые находятся на переднем крае взаимодействия полиции и населения. Именно они непосредственно работают с гражданами и предотвращают многие конфликты – от бытовых ссор до более серьезных деяний. Они также работают с несовершеннолетними, что особенно актуально сейчас, когда западная пропаганда нацелена на растление мозгов молодых людей. Это очень важные задачи, с которыми вы хорошо справляетесь. Мы вами гордимся. Надеюсь, что вы и дальше будете нести службу должным образом», – подчеркнул губернатор.

Конкурсантов оценивали по оперативной обстановке и состоянию общественного порядка на обслуживаемой территории, качеству профилактической работы, а также знанию российского законодательства, доврачебной медицинской подготовке, умению обращаться со спецтехникой и оборудованием при решении служебных задач. Лучшими участковыми были названы лейтенант полиции Константин Боков из Липецка и капитан полиции Артем Щуров из Чаплыгинского района. Их наградили автомобилями LADA Granta и почетными дипломами I степени. За второе место призерам достались телевизоры, за третье – холодильники.

Лучшими подразделениями Липецкой области названы отделы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 по Липецку и по Измалковскому району. Их представителям вручены ключи от служебных автомобилей LADA «Нива», ноутбуки и почетные дипломы. Подарками за второе место в конкурсе стали персональные компьютеры и принтеры, за третье – многофункциональные устройства.

История службы участковых полиции берет свое начало 17 ноября 1923 года, когда Народным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена Инструкция участковому надзирателю. 17 ноября 2023 года будет отмечаться 100-летие образования подразделений участковых уполномоченных полиции в России.