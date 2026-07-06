Игорь Артамонов вручил медали «За любовь и верность» липецким супружеским парам

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил медали «За любовь и верность» супружеским парам региона, прожившим вместе долгую счастливую жизнь и воспитавшим детей. Торжественная церемония прошла в большом зале регионального правительства в преддверии Дня семьи, любви и верности. Участие в награждении приняли депутат Государственной думы Российской Федерации Татьяна Дьяконова и заместитель председателя облсовета Владимир Богодухов.

«В этот день мы поздравляем семьи, прожившие много лет вместе. Своим примером вы доказали, как можно любить, верить и прощать. Большая и дружная семья всегда является источником доброты и заботы, надежным тылом и опорой человека. Она дает нам силы и помогает в трудную минуту, учит доверять и делать первые шаги в жизни, связывает между собой разные поколения и помогает хранить духовные и культурные традиции. Пусть во всех домах чаще звучит радостный детский смех, царят мир и согласие. Желаем всем любви, счастья здоровья и благополучия!» – сказал Игорь Артамонов.

Областной праздник проводится в регионе уже в девятнадцатый раз. Медали «За любовь и верность» получают семьи, чей стаж совместной жизни превышает 25 лет и кто стал примером достойного воспитания детей. С 2008 года почётной награды в Липецкой области удостоены 570 семей, включая отмеченных в этом году.

Среди награждаемых в этом году – семьи Рязанцевых из Воловского округа, Третьяковых из Данковского и Куренковых из Липецкого. Эти три пары отметили «золотую» свадьбу – 50 лет вместе, а семь семей зарегистрировали брак больше 40 лет назад. В списке героев праздника представители самых разных профессий: преподаватели, ветеринарные врачи, инженеры, водители, металлурги, предприниматели. Вместе с медалями супругам вручили удостоверения и лацканные знаки, почётные грамоты и ценные подарки.