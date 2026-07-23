Игорь Артамонов вручил медали «За помощь СВОим» священнослужителям Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в торжественной обстановке в большом зале регправительства вручил медали «За помощь СВОим» представителям религиозных организаций, которые на протяжении всего периода специальной военной операции поддерживали воинов и их семьи. Среди награждаемых медалью губернатора – благочинные, настоятели храмов, клирики, монахини, трудники.

«Искренняя благодарность вам, кто в самые сложные времена стал духовным щитом и надежной опорой для нашей армии и всей Липецкой области. С самого начала специальной военной операции вы на передовой милосердия. Поддерживаете наших воинов в госпиталях и на позициях, укрепляете их веру и боевой дух. Вы поддерживаете семьи защитников, помогаете им словом и делом. Вы несете надежду и утешение туда, где это нужно больше всего. Вашими молитвами и трудами крепнет дух народа – а значит, крепнет и наша Победа», – отметил Игорь Артамонов.