Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил одно из старейших металлургических предприятий региона — Липецкую трубную компанию «Свободный Сокол». Руководитель региона вручил сотрудникам предприятия Почётные грамоты Минпромторга РФ, а также ряд областных наград от правительства и Липецкого областного Совета депутатов. В числе награждённых губернатором — 25 человек: мастер на горячих участках, оператор поста управления, инженер-строитель, токарь, электромонтёр, слесарь-ремонтник и другие специалисты.

«Это люди особой закалки. Красивой, но тяжёлой профессии, требующей колоссальной самоотдачи. Благодаря их усилиям компания продолжает развиваться, а её продукция пользуется спросом не только на отечественном, но и на международном рынке», — отметил Игорь Артамонов.

Завод «Свободный Сокол» был открыт в Липецке в 1900 году. Сейчас на предприятии трудятся более 1,7 тысячи человек. В год компания выпускает около 300 тысяч тонн трубной продукции, а также является единственным в России производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом диаметром от 80 миллиметров до 1000 миллиметров. Получив запрос от клиентов, компания приняла решение о приобретении новой центробежной машины для отливки труб диаметром 1 200 миллиметров, их выпуск запланирован на октябрь. Основные покупатели липецкого завода — «Мосводоканал» и «Водоканал Санкт-Петербурга». 154 километра сокольских труб снабжают Крым, ещё 32 километра проложены в Дагестане. Продукция компании также поставляется в страны СНГ и на Восток. География поставок может расшириться: представители «Свободного Сокола» ведут переговоры с Аргентиной, Турцией и Арабскими Эмиратами.

На предприятии действует волонтёрское объединение «Я, мы — крепкий тыл». Оказывается помощь сотрудникам завода, заключившим контракт или призванным по мобилизации в зону СВО, а также их семьям. «Свободный Сокол» регулярно отправляет за ленточку крупные партии гуманитарного груза: внедорожник, катер с антидроновой сеткой, разборные печки-буржуйки собственной разработки, технику, электронику, продовольствие, предметы быта и другое.