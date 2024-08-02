Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил благодарственными письмами правительства региона и юбилейной медалью «70 лет Липецкой области» активисток Липецкого регионального отделения Союза женщин России за реализацию проектов в рамках Года семьи и поддержку участников специальной военной операции. Торжественная церемония прошла в региональном правительстве в рамках отчетно-выборной конференции областного отделения СЖР.

«Роль женщины в обществе сложно переоценить. Она – мать, жена, помощница, – обратился Игорь Артамонов к участницам. – Вы делаете большой вклад в развитие государства, общественную деятельность и достижение общих целей защиты прав и интересов наших граждан. Хочется пожелать вам и дальше работать также продуктивно, принимать правильные взвешенные решения на благо региона и страны».

В числе награжденных региональными наградами методист спортшколы №11 Липецка Ольга Гладких, реализовавшая проект «Моя семья – моё богатство», начальник управления потребительского рынка Липецка Ася Франценюк, занимающаяся сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Также вручены награды Союза женщин Липецкой области «За милосердие и благотворительность», «За оказание помощи участникам СВО», «За сохранение традиционных семейных ценностей», «Матери защитника Отечества».

В рамках конференции заслушан отчет о деятельности реготделения СЖР за пять лет. За это время члены организации реализовали семь проектов регионального уровня, провели свыше 100 акций и два женских форума. В частности, в 2022 году при поддержке правительства Липецкой области и губернатора в Липецке прошел межрегиональный женский форум «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов: региональный аспект», в котором приняли участие более 500 представителей из разных городов страны. Кроме того, женсоветы с первых дней СВО организуют сбор гуманитарной помощи, формируют волонтерские отряды, которые плетут камуфляжные сети, изготавливают сухие души, окопные свечи, обереги. Только в денежном эквиваленте уже собрано более 2,5 млн рублей. В мае в Старый Оскол отправлено около двух тонн гуманитарного груза для эвакуированных жителей приграничных территорий.

В программу действий Союза женщин на 2024-2027 годы в Липецкой области предложено внести создание сети Консультационных центров для женщин и особое внимание уделить поддержке женского предпринимательства.