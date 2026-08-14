Игорь Артамонов вручил награды бойцам мобильной огневой группы за отражение атаки БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил благодарности бойцам мобильной огневой группы, которые проявили высокую бдительность и профессионализм при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов.

Глава региона отметил, что награждённые действовали чётко и решительно, уничтожили несколько воздушных целей и не допустили разрушений на земле, тем самым защитив жителей и обеспечив безопасность критически важной инфраструктуры региона.

Игорь Артамонов поблагодарил военнослужащих за мужество и самоотверженность.

«Бойцы мобильной огневой группы предотвратили большую угрозу. Спасибо им за защиту Липецкой области и её жителей. Благодаря их профессионализму и решительности мы можем быть уверены в безопасности региона», – подчеркнул Игорь Артамонов.