Игорь Артамонов вручил награды липчанам за профессиональные достижения и вклад в развитие области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил липчанам государственные, ведомственные и областные награды за выдающиеся достижения в сфере образования, лесного хозяйства, культуры.

«Здесь много представителей разных профессий, и все вы работаете на благо нашей Родины, на благо нашего региона. У всех замечательные достижения, большой жизненный путь, кто-то его начинает, кто-то уже может передавать свой опыт следующим поколениям. Эти награды – признание вашего профессионализма. Желаю вам здоровья, счастья и вдохновения», – сказал Игорь Артамонов.

Три человека удостоены государственных наград. Анатолий Сергеев, директор Куликовского лесхоза Усманского округа получил звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». Галина Салищева, начальник отдела электро-светотехнического оборудования Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, стала «Заслуженным работником культуры Российской Федерации». Также этого звания удостоен Владимир Шеламов, преподаватель по классу балалайки Детской школы искусств №4 им. Балакирева.

Благодарность Первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ за развитие местного самоуправления объявлена главе Добровского округа Анатолию Попову. Знаком «Отличник просвещения» Министерства просвещения РФ награждён Александр Присекин, учитель технологии и географии средней школы села Талица Елецкого района.

На торжественной церемонии звания «Почётный гражданин Липецкой области» были удостоены два выдающихся липчанина: Владимир Богодухов и Вячеслав Щеглеватых.

Владимир Иванович Богодухов — полковник, Герой Российской Федерации. Это звание было присвоено ему Указом Президента в 2008 году за мужество и героизм, проявленные в ходе конфликта в Южной Осетии. За этой высшей наградой стоят десятилетия рискованной службы. Его боевой путь — это карта горячих точек: Афганистан, Первая и Вторая чеченские кампании, Грузия, Южная Осетия. Он участвовал даже в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. С 1989 года Владимир Иванович служил в бомбардировочном авиаполку в Воронеже, а с 1993 года — в Липецком авиацентре. За карьеру он совершил более 200 боевых вылетов, а его общий налёт превысил 2500 часов. Это больше 104 суток, непрерывно проведённых в небе.

Он совмещал профессию военного штурмана с активной общественной деятельностью. Его труд отмечен также орденами Почёта и Дружбы, званием «Заслуженный экономист Российской Федерации» и множеством региональных наград. Сегодня, являясь заместителем председателя областного Совета депутатов, он продолжает служить Липецкой земле уже на гражданском посту.

Вячеслав Щеглеватых 32 года возглавлял финансовый блок региона. Он провёл масштабную цифровую модернизацию всей бюджетной системы. Под его руководством осуществили переход на казначейское исполнение, создали «электронный бюджет», Единый портал и инновационный WEB-Маркет малых закупок. Благодаря его работе Липецкая область неоднократно признавалась Министерством финансов РФ одним из лидеров по качеству управления финансами, прозрачности бюджета и эффективности госзакупок. В сентябре 2025 года его многолетний труд был отмечен нагрудным знаком «Ветеран финансовых органов Российской Федерации».

Также на церемонии Благодарность Губернатора была объявлена шестерым жителям региона, а трое были поощрены Благодарственными письмами Правительства области.