Официальное открытие Года защитника Отечества состоялось накануне в Липецкой области. На церемонию были приглашены Герои России, участники специальной военной операции, представители силовых структур и общественных организаций. Собравшихся приветствовал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Сегодня мы открываем Год защитника Отечества в Липецкой области и чествуем тех, кто стоит на страже страны, кто готов защищать её безопасность, суверенитет и будущее. Липчане неизменно проявляют несгибаемый характер, силу духа и верность воинскому долгу. Мы гордимся их стойкостью и самоотверженностью, их готовностью отстаивать правду и справедливость», – сказал губернатор. Накануне Дня защитника Отечества глава региона вручил награды ветеранам СВО – областную медаль «За участие в специальной военной операции» получили семь человек. Шесть мужчин были отмечены почётным знаком «Во славу земли Липецкой». За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена слесарю Липецкого механического завода Алексею Горчакову. Также были вручены благодарности губернатора Липецкой области и благодарственные письма регионального правительства.