Игорь Артамонов вручил награды лучшим педагогам региона

В администрации Липецкой области сегодня состоялся торжественный приём лучших педагогов региона. Чествовали победителей и призёров областных конкурсов – «Учитель года», «Воспитатель года», «Учитель-дефектолог», «Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог».









Награды работникам системы образования Липецкой области вручил глава региона. «Мы очень рады, что каждый год липецкие педагоги показывают высокие результаты, – сказал Игорь Артамонов. – Развитие сферы образования всегда было и остаётся приоритетом в нашей работе. В Липецкой области сильные педагогические традиции. Нам важно мнение педагогов. Мы будем обсуждать с учительским сообществом, что может сделать областная власть, чтобы уровень образования стал выше».

Также состоялось награждение абсолютного победителя конкурса «Учитель года Липецкой области». Им стал преподаватель истории и обществознания из усманской школы № 3 Дмитрий Демихов. Он будет представлять наш региона на Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Дмитрий Демихов получил статуэтку «Хрустальный пеликан», диплом и областную премию в размере 250 тысяч рублей.