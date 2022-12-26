Торжественная церемония подведения спортивных итогов 2022 года состоялась 23 декабря в большом зале правительства Липецкой области. Чествование лучших жителей региона, внесших особый вклад в развитие спортивной сферы, стало доброй традицией. Награждение прошло в восьми номинациях: «Лучший спортсмен Липецкой области», «Лучший молодой спортсмен Липецкой области», «Лучший спортсмен в видах спорта, включенных в программу Паралимпийских или Сурдлимпийских игр», «Лучший тренер Липецкой области» и других. Обладатели этих званий на торжестве опустили в Кубок спортивной славы свои послания будущим поколениям.

Вручая награды, увлеченный спортом губернатор региона Игорь Артамонов подчеркнул, что по собственному опыту знает – спорт воспитывает, дисциплинирует, приносит радость от собственных возможностей, помогает реализовать себя в любимом деле. «Сегодня мы чествуем лидеров спортивного движения региона – самых быстрых, сильных и выносливых. Вас объединяет главное – целеустремленность, способность добиваться намеченных целей. Вы обладаете качествами, которые необходимы в любой сфере деятельности. С восхищением наблюдаю за вашими достижениями. Счастья вам, здоровья и новых успехов!», – пожелал героям липецкого спорта Игорь Артамонов. В церемонии награждения также принял участие главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.

В нынешнем году на международных соревнованиях липецкие спортсмены завоевали более 60 медалей. На российских турнирах, в том числе чемпионатах, первенствах и кубках России, чемпионатах и первенствах Центрального федерального округа, всероссийских соревнованиях, липчане поднимались на пьедестал почета более 400 раз, и свыше 150 – на высшую ступень. Это стало возможно благодаря упорной работе спортсменов и тренеров, поддержке родных и близких, а также помощи правительства региона, предпринимателей и организаций, оказывающих спонсорскую поддержку липецким спортсменам.