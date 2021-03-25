Работники сферы культуры сегодня отмечают профессиональный праздник. Лучших культработников региона чествовали в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. Их поздравили руководитель Липецкой области Игорь Артамонов и председатель регионального парламента Павел Путилин.

«В сфере культуры Липецкой области трудятся настоящие профессионалы, талантливые, неординарные личности, искренне любящие своё дело. Вы сохраняете народные традиции и воплощаете новые смелые идеи, совершенствуетесь сами и учите прекрасному подрастающее поколение. Вы объединяете людей, дарите эмоции и пробуждаете самые искренние чувства. Спасибо за вашу работу и удачи во всех творческих начинаниях», – сказал Игорь Артамонов.

В региональной сфере культуры сегодня трудится около пяти тысяч человек. Лучшие из них сегодня получили награды. 10 человек удостоены звания «Заслуженный работник культуры». Впервые в истории региона были присвоены звания «Заслуженный артист Липецкой области» и «Заслуженный художник Липецкой области». Заслуженными артистами стали ведущий мастер сцены Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого Максим Дмитроченков и артист Липецкой государственной филармонии Сергей Ельчанинов. Заслуженные художники области –Виктор Пичугин и Лидия Скаргина.

Ещё больше десятка деятелей культуры получили почётные грамоты и благодарности главы администрации Липецкой области.