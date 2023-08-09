Лучшие строители области — специалисты и руководители организаций, добросовестно выполняющих свою работу, — сегодня были приглашены в региональное правительство на торжественный прием по случаю праздника День строителя. Их приветствовали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов, главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков.

«Строительная отрасль Липецкой области идет в ногу со временем, показывая отличные результаты. Новые дома, объекты социальной и производственной сфер, благоустройства — это показатель движения вперед. Но главный потенциал производства — это труженики отрасли, которые искренне любят свою работу и вкладывают в нее все свое умение, чтобы каждый липчанин мог с уверенностью сказать «Хочу здесь жить!». Спасибо вам за ваш труд», — сказал Игорь Артамонов.

В торжественной обстановке лучшие представители строительной отрасли региона получили заслуженные награды. В частности, знака «Почетный строитель России» удостоен руководитель инспекции Госстройнадзора Липецкой области Владимир Чивилев, 15 человек получили почетное звание «Заслуженный строитель Липецкой области», двое липчан — орден Российского Союза строителей «За заслуги в строительстве», четверо — Почетный знак «Строительная слава». Также были награждены липецкие организации, ставшие победителями и призерами Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии за 2022 год и областных специализированных конкурсов . В общей сложности в правительстве были отмечены более 80 человек. Также в этот день часть наград вручили в Союзе строителей Липецкой области, часть — передали на предприятия. В общей сложности награды получили 200 сотрудников и организаций.

В 2022 году липецкими строителями сдано 283 объекта инфраструктуры, среди них детская поликлиника на улице Гагарина, женская консультация и детская поликлиника в Чаплыгине, школа №1 в городе Грязи. В 2023-м темпы работ нарастают: строится большая школа в Лебедяни, которая должна стать самой крупной в регионе; в областном центре возводятся два детских сада и поликлиника. Реконструируются киноконцертный зал «Октябрь», театр драмы имени Льва Толстого, возрождается лагерь «Прометей». Продолжается обновление и строительство новых объектов в районах области: ФАПов, Домов культуры, школ, детских садов и поликлиник.

Главная задача текущего года — досрочное завершение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. До конца года в пяти многоквартирных домах в Липецке справят новоселье почти 600 семей. Еще 13 домов строятся в муниципалителах. Всего по программе жилищные условия улучшат 2799 жителей региона.

В Липецкой области успешно работают предприятия стройиндустрии. Они производят цемент, кирпич, тротуарную плитку, радиаторы, окна, облицовочные материалы, готовые строительные конструкции и так далее.