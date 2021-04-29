Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил награды лучшим труженикам региона. Сегодня их чествовали во время торжественного открытия Доски почета «Трудовая слава Липецкой области».

Металлурги, работники сельского хозяйства, медработники, учителя, тренеры, спасатели, работники культуры – на Доске почёта представлены имена и фотопортреты 30 представителей различных профессий, которые добились высоких показателей в работе, спорте, творческой и общественной деятельности.

«Добрая традиция – в канун Первомая чествовать лучших тружеников области, которые достойны представлять районы на областной Доске почета. Это всегда заслуженные люди, те, кого уважают коллеги, кто многое сделал для других. Мы гордимся вами», – сказал Игорь. Артамонов. Лауреатам вручили свидетельства о занесении на Доску почета и в книгу «Трудовая слава Липецкой области», денежные премии в размере 100 тысяч рублей и цветы.

Чествование лучших тружеников состоялось в областном центре в 18-й раз. Как сообщили в управлении социальной политики региона, на областную Доску почета заносятся работники организаций, действующих на территории области, а также индивидуальные предприниматели, достигшие высокого профессионального мастерства и добившиеся наивысших показателей в труде, внесшие заметный личный вклад в решение экономических, социальных и иных общественно значимых задач области, ставшие победителями конкурсов профессионального мастерства на территориальном, отраслевом, областном и иных уровнях, награжденные государственными наградами и удостоенные почетных званий Липецкой области, ставшие лауреатами государственных и областных премий за достижения в труде и творчестве.

Выдвигают кандидатов органы государственной власти области, местного самоуправления, территориальные трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, общественные объединения и организации.