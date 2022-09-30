Чествование представителей туриндустрии региона состоялось в правительстве Липецкой области. Церемония была приурочена ко Всемирному дню туризма. Губернатор Игорь Артамонов подзавил собравшихся с профессиональным праздником и вручил награды особо отличившимся в сфере туризма жителям области. Среди них работники музеев, районных центров развития туризма, краеведы, научные сотрудники, руководители ресторанов, гостиниц, туристических клубов.

«В Липецкой области развивается событийный, гастрономический, спортивный, детский туризм. Количество гостей региона увеличилось в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Люди уезжают от нас с хорошими впечатлениями. Природные и исторические достопримечательности, различные фестивали – все это людям интересно. И нам есть куда расти и развиваться. Наша задача сделать область еще привлекательнее», — сказал Игорь Артамонов.

2022 год в Липецкой области проходит под знаком гастрономического туризма. Регион входит в число 15 самых популярных российских направлений гастрономического туризма и уже много лет славится своими «вкусными» фестивалями: «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша», «Русская закваска», «Тербунская рассыпуха», «Августовские Спасы» и другими. Специально для любителей деликатесов разработан «Гурман-тур» и создана «Интерактивная гастрономическая карта Липецкой области» – сборник аутентичных рецептов каждого района области, по которым готовили на протяжении веков.

Среди отдыхающих наиболее востребованы природный парк чудес «Кудыкина гора», археологический парк «Аргамач», природный парк «Олений», усадьба «Скорняково-Архангельское», усадьба «Казанский луг». Центр развития культуры и туризма организует туры выходного дня, путешествие по душе можно выбрать на туристическом портале региона «Липецкая Земля» – liptur.ru.

Летом вышло мобильное приложение «Туризм по Липецкой области». Расстояние от Липецка, стоимость, время на поездку, программа тура – все это можно запланировать с его помощью. Также есть список достопримечательностей от усадеб до музеев, а также активностей, таких как конные прогулки, аэроклубы, серфинг, параплан или отдых на воде с рыбалкой и глэмпингами.

Как сообщает управление культуры и туризма, ежегодно в регионе проводятся более 100 мероприятий событийного туризма. В 2022 их посетили более 400 тысяч гостей и жителей Липецкой области. Еще одно важное направление развития туризма – кемпинги и глэмпинги. Существующая в регионе сеть включает уже более 10 таких мест размещения. В Усманском районе возле села Савицкое в этом году открылся новый кемпинг-парк «У стрижей» с обогреваемыми глемпинговыми шатрами, а в конце весны в том же Усманском районе – гостевые дома «Гнёзда». Два глэмпинга, которые будут располагаться на территории Лебедянского и Задонского районов, реализуются с участием средств гранта Федерального агентства по туризму на развитие внутреннего и въездного туризма.