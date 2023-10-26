Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил лучших работников автотранспортных предприятий с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье. Благодарности Министра транспорта РФ и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ получили 18 работников предприятий-перевозчиков, обслуживающих муниципальные и межмуниципальные маршруты, а также сотрудники регионального управления дорог и транспорта. Их коллеги отмечены Благодарностями и Почетными грамотами губернатора, облсовета, правительства региона, а также Почетными знаками Правительства Липецкой области «Во славу земли Липецкой». Всего награды получили 97 человек.

«Благодаря работникам автомобильного пассажирского транспорта в Липецкой области четко и бесперебойно действует могучий и слаженный механизм, который позволяет обеспечивать работу всех отраслей и предприятий нашего региона. В свою очередь, мы строим и ремонтируем дороги, обновляем автопарк. Только в этом году на улицы Липецка центра вышли 46 автобусов на газомоторном топливе. До конца года получим еще девять», – сказал Игорь Артамонов.

Сегодня в Липецкой области перевозку пассажиров обеспечивают 32 предприятия различных форм собственности и 21 индивидуальный предприниматель. Общая протяженность внутриобластной маршрутной сети превышает 13 тысяч километров. По ним передвигается 436 регулярных маршрутов. По данным Липецкстата, ежегодно в регионе автобусами пользуются около 80 миллионов пассажиров. Автопарк области насчитывает 1210 единиц подвижного состава.

Благодаря специальному казначейскому кредиту в размере 398,4 млн рублей в следующем году автопарки региональных перевозчиков пополнятся на 55 единиц. Транспортные средства будут работать в сельской местности.