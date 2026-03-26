Игорь Артамонов вручил награды работникам культуры Липецкой области в их профессиональный праздник

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном приеме в честь Дня работника культуры. Областной праздник прошел в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого.

«Вы – настоящие творцы прекрасного. И за это вы получаете главное – высокую оценку и благодарность ваших зрителей и поклонников. Спасибо, что дарите нам радость и учите подрастающее поколение искусству, прилагая к этому много усилий, труда и вкладывая душу», – поздравил со сцены губернатор.

В продолжении торжественного собрания Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков вручили лучшим работникам культуры за высокие достижения и многолетний плодотворный труд ведомственные и областные награды, в том числе звания «Почётный деятель искусств Липецкой области» и «Почётный работник культуры Липецкой области». А вокальному ансамблю «Соловушка» из Елецкого округа – звание «Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области». После церемонии перед гостями выступил Государственный ансамбль бального танца Тамбовской области «Цвета радуги».