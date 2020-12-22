Глава региона Игорь Артамонов и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков сегодня наградили лучших работников культуры Липецкой области. Торжественная церемония состоялась в областном Центре культуры, народного творчества и кино. Ведомственными и областными наградами также отмечены учреждения культуры и творческие коллективы.

«Непривычно видеть так мало людей в таком большом зале, но блеск в ваших глазах создает праздничную ауру во всем зале. Спасибо вам, что напоминаете нам о новогоднем настроении. Ведь кто, как не деятели культуры, должны помогать переживать людям это непростое время. За год сделано многое: построены и отремонтированы объекты культуры, творческие коллективы вышли на новый уровень, получив российское и международное признание. Большая благодарность всем, кто посвящает свою жизнь служению искусству, кто хранит и приумножает наше культурное наследие», – сказал Игорь Артамонов.

Также в ходе церемонии наградили лауреатов регионального конкурса по организации досуга населения, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и областного конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры Липецкой области».