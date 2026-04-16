Игорь Артамонов вручил награды работникам службы занятости в честь профессионального праздника

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном приеме в честь 35-летия службы занятости, который прошел в правительстве региона накануне профессионального праздника – Дня работников службы занятости в России, отмечаемого 19 апреля.

«Липецкая область одна из первых в стране провела модернизацию службы занятости, создав комфортные условия для работы с жителями и внедрив современные технологии. Жизнь меняется и каждый год приносит новые вызовы. Но регион успешно с ними справляется – и в социальном, и в экономическом плане. Жителям, когда идут к вам в поисках работы, сегодня вы можете предложить множество вакансий, а также разные программы по профессиональному переобучению», – отметил Игорь Артамонов в поздравительной речи.

После официального обращения Игорь Артамонов и председатель облсовета Владимир Сериков вручили региональные награды лучшим сотрудникам отрасли.

Служба занятости Липецкой области сегодня не просто посредник между работодателем и соискателем. Это современный флагман карьерного развития, поддержки занятости и социальной адаптации. Здесь внедряются современные цифровые сервисы, позволяющие жителям находить работу и проходить обучение онлайн, реализуются программы поддержки молодёжи, людей с ограниченными возможностями, а также граждан старшего возраста. Активно развивается профориентация и дополнительное профессиональное обучение.

Региональная служба занятости представляет собой единую централизованную систему, объединяющую 20 модернизированных территориальных отделов, Центр молодежной карьеры, работающие в партнёрстве с ведущими работодателями и образовательными учреждениями. Как результат, за 2025 год уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области составил 0,2%, это второе место в ЦФО и третье – в России. Работу с помощью региональных кадровых центров нашли свыше 9 000 человек. 15 000 ребят от 14 до 18 лет трудоустроились в свободное от учёбы время.