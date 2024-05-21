Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил студентов и преподавателей Липецкого филиала Президентской академии с 24-летием образования. Торжественная церемония прошла в большом зале правительства региона.

«В последнее время мы наблюдаем приятные изменения в академии. Студенты и преподаватели участвуют в президентских программах, ведут активную общественную деятельность, предлагают собственные проекты. Мы с удовольствием берем выпускников на госслужбу», – сказал Игорь Артамонов.

История академии началась в 2020 году, когда в Липецке был создан филиал Орловской региональной академии государственной службы. Со временем он стал частью и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сегодня здесь учатся 2319 студентов по 64 образовательным программам. В 2023-2024 учебном году победителями и лауреатами олимпиад и научных конкурсов стали 242 студента. Филиал получил грант в рамках проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» на общую суммой более чем в 98 млн рублей. Эти средства позволят провести масштабные работы по обновлению инфраструктуры академии.

В академии реализуются разные программы и студенческие проекты. Например, «Госслужба в лицах». Он позволяет погрузиться в рабочие будни представителей власти и узнать все о государственной службе.

Треть студентов являются волонтерами, активно участвуют в благоустройстве региона, благотворительных акциях. Они проходят стажировки в муниципалитетах, Липецком городском Совете депутатов, администрации Липецка, правительстве Липецкой области, участвуют в практических встречах и семинарах, проводят экспертизу законотворческих инициатив, которые помогают улучшать качество жизни населения региона. Игорь Артамонов поблагодарил сотрудников академии за работу и вручил почетные знаки, медали и благодарственные грамоты лучшим из них.