Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 70-летию Липецкого областного суда. Он поздравил всех работников суда с юбилейной датой, поблагодарил за труд и вручил почетные грамоты и знаки отличия «Во славу земли Липецкой» особо отличившимся на службе сотрудникам суда.

«70 лет назад была создана Липецкая область. Вместе с регионом 70-летие отмечает и Липецкий областной суд. Все это время он находится на страже интересов жителей региона. Я вижу высокое доверие населения к результатам работы судей, что говорит об эффективности и надлежащем исполнении судьями высоких обязанностей, возложенных на них государством», – сказал Игорь Артамонов.

Почетным знаком Правительства Липецкой области «Во славу земли Липецкой» награждены председатель Липецкого областного суда Александр Карташов, его заместители Геннадий Бурков, Андрей Долбнин, Ольга Торговченкова, председатель судебной коллегии по уголовным делам Анна Ганьшина, председатель судебной коллегии по административным делам Николай Захаров, председатель судебной коллегии по гражданским делам Лариса Нагайцева, председатель судебного состава Липецкого областного суда по гражданским делам, председатель Совета судей Липецкой области Евгения Москалева.

Ежегодно областным судом рассматривается свыше 7 тысяч дел и материалов. Развиваются такие направления, как медиация и дружественное к ребенку и семье правосудие, все большее распространение получают цифровые технологии в судопроизводстве, на новый уровень выходят принципы обеспечения гласности и открытости судопроизводства.