Игорь Артамонов вручил награды в преддверии Дня работника торговли

Накануне Дня работника торговли, который отмечается в четвертую субботу июля, в правительстве Липецкой области состоялся торжественный прием и награждение передовиков отрасли. Их поздравил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Профессиональный праздник – это повод подвести итоги работы за год и отметить достижения. В нашем регионе растет товарооборот и удовлетворенность жителей услугами, оказанными предприятиями торговли. Есть награды федерального уровня. Все это заслуживает слов благодарности. Особенно хочется выразить признательность предпринимателям, обеспечивающим продовольствием дальние населенные пункты и тем самым выполняющим важную социальную миссию, а также ветеранам отрасли, которые заложили традиции работать усердно на благо жителей региона», – сказал Игорь Артамонов.

В ходе торжественной церемонии отмечены больше 40 работников отрасли. Вручены знак отличия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации – медаль «Трудовая доблесть», звания «Почетный работник торговли» Минпромторга РФ и «Заслуженный работник торговли Липецкой области» и другие награды. Также состоялось чествование победителей ежегодного всероссийского конкурса «Торговля России в 2025 году» в номинациях: «Лучший магазин», «Лучший розничный рынок», «Лучшая ярмарка», «Лучший торговый фестиваль», призеров областных публичных конкурсов «Лучший по профессии» в 2025 году и ветеранов отрасли.

Сегодня потребительский рынок Липецкой области насчитывает 11 тысяч предприятий торговли и 1600 предприятий общественного питания, в которых трудятся 120 тысяч человек. Оборот розничной торговли Липецкой области за прошлый год составил 419 млрд рублей (111% к уровню прошлого года), общественного питания – 14,8 млрд рублей (118%), платных услуг – 101 млрд рублей (102%).