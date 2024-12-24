Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения государственными, ведомственными и областными наградами тружеников липецкого края, которая прошла в областном правительстве.

«Глядя на вас, хочется радоваться тому, как много замечательных людей живёт на липецкой земле. В разных сферах – образовании, медицине, сельском хозяйстве, строительстве и других – вы показываете пример добросовестного служения обществу и нашему государству», – обратился к почетным гостям Игорь Артамонов.

Отмечено почти сорок человек. Народному артисту РФ, художественному руководителю театра танца «Казаки России» Леониду Милованову присвоено звание «Почетный гражданин Липецкой области». Медицинская сестра реабилитационно-оздоровительного центра «Лесная сказка» Нина Богачёва награждена медалью Луки Крымского. Нина Анатольевна проявила себя как преданный профессии специалист не только в Липецкой области. В составе мобильной бригады она ездила в ДНР для профосмотров детей. Липецкие медики помогли свыше 3000 ребят. Неоднократно выезжали в зону СВО слесарь-электромонтажник Артем Бакланов и электросварщик Александр Сидорин, где им приходилось сутками напролет в полевых условиях при любой погоде ремонтировать боевую технику и возвращать ее военным. Они отмечены Почетной грамотой и благодарностью Президента РФ. Медали губернатора Липецкой области «За участие в специальной военной операции» вручены ветеранам и участникам СВО.