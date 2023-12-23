Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в собрании членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Липецкой области», на котором наградил за заслуги в развитии местного самоуправления. В частности, главе Пиковского сельсовета Чаплыгинского района Оксане Матвеевой вручил благодарственное письмо Министерства экономического развития РФ, начальнику отдела ЗАГС и архива Лебедянского района Ольге Гончаровой – почетный знак «Во славу земли Липецкой», директору ДК Краснинского района Надежде Ахматовой – благодарственное письмо правительства Липецкой области. Среди прочих наград – грамоты и благодарности Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

«Прошедший год несмотря на все сложности был успешным по исполнению национальных проектов. Этого удалось добиться благодаря нашей совместной слаженной работе. Много объектов сдали – дорог, мостов, учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры. В каждом районе есть, чем гордиться, и жители это видят и ценят. В следующем году продолжим реализацию нацпроектов с рекордным объемом привлечения федеральных средств – более 23 млрд рублей. Строительство будет вестись во всех муниципалитетах, и это потребует особого контроля со стороны органов местного самоуправления», – отметил Игорь Артамонов.

На заседании были подведены итоги работы за год, заслушан отчет работы правления и путем голосования решены текущие вопросы Ассоциации.