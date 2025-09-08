Игорь Артамонов вручил награды жителям Ельца

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил Елец. В день празднования Дня города в городе торжественно открыли обновленные доски почета.

На Доску почёта «Трудовая слава» занесены 32 ведущих специалиста различных отраслей. Это представители сферы образования, медики, работники сферы культуры, а также рабочие, водители, бухгалтеры, энергетики. Каждый внёс значительный личный вклад в социально-экономическое развитие Ельца, отмечен ведомственными наградами и пользуется заслуженным уважением в коллективе. Игорь Артамонов вручил им благодарственные грамоты и цветы.

А на главной площади Ельца чествовали талантливых школьников — победителей и призёров всероссийских и международных олимпиад, конкурсов научно-технологических проектов «Большие вызовы», активных участников «Движения первых». Игорь Артамонов вручил одаренным школьникам сертификаты о занесении на Доску почета «Юные дарования города Ельца».

«Елец — город с богатейшей историей, город воинской славы, город с великим культурным наследием. Елец богат талантливыми, трудолюбивыми людьми. Сегодня, глядя на ваших замечательных тружеников, чьи имена занесены на Доску почёта, и на одарённых школьников, я вижу, что у Ельца есть надёжный фундамент и уверенная перспектива. Пусть ваш город всегда остаётся таким же красивым, уютным и гостеприимным», — сказал Игорь Артамонов.