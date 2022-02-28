Торжественная церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград, приуроченная ко Дню защитника Отечества состоялась в администрации Липецкой области. В число тех, кого чествовали сегодня, вошли члены трудовых коллективов, преподаватели, медики, добровольцы, работники Военного комиссариата, сферы культуры и ЖКХ, спортсмены.

Награды вручил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Он поблагодарил собравшихся за многолетний добросовестный труд.

«Сегодня здесь представители абсолютно разных профессий и сфер деятельности, но каждый добился больших успехов и достижений в своём труде. Ваши заслуги признаны на региональном и российском уровне. Спасибо за вклад каждого из вас в развитие нашего края», – сказал Игорь Артамонов.

Всего сегодня чествовали 30 человек, из которых трое получили высокие государственные награды. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени отмечен герой России, член комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Богодухов; орденом Почёта награждён председатель Совета директоров АО «Энергия» Владимир Архипенко; Благодарность Президента Российской Федерации объявлена региональному координатору Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтёры-медики в Липецкой области Алексею Звягину.

Ведомственных наград удостоены двое жителей региона. За высокие производственные достижения и плодотворный труд им объявлена Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Остальные отмечены региональными наградами. За заслуги в профессиональном становлении специалистов в различных отраслях и активную наставническую деятельность несколько человек удостоены знака отличия «Почётный наставник». За вклад в развитие региона жителям области вручили почётный знак «Во славу земли Липецкой». За профессионализм и многолетнюю добросовестную работу – почетные грамоты и благодарности главы администрации Липецкой области. За заслуги в труде, спортивные успехи, организацию различных мероприятий награждаемых поощрили благодарственными письмами администрации Липецкой области.

Для награждаемых была организована тематическая выставка музейных экспонатов «Мужские ремёсла Липецкого края» и праздничный концерт с участием заслуженных коллективов региона.