Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил энергетиков. Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» получил генеральный директор Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Ещё пяти сотрудникам компании также вручили областные награды.

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников компании за профессионализм и неустанный труд на благо региона и нашей страны. «Компания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» является нашим стратегическим партнером. И в год 70-летия Липецкой области это особенно важно, так как значимая роль в достижениях региона принадлежит энергетикам», — поприветствовал собравшихся Игорь Артамонов.

За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд ведомственными наградами были отмечены 23 энергетика.