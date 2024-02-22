В регионе

Игорь Артамонов вручил областные награды энергетикам региона

12 минут назад

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов наградил энергетиков. Знак отличия «За заслуги перед Липецкой областью» получил генеральный директор Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. Ещё пяти сотрудникам компании также вручили областные награды.

«Я хочу поблагодарить всех сотрудников компании за профессионализм и неустанный труд на благо региона и нашей страны. «Компания «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» является нашим стратегическим партнером. И в год 70-летия Липецкой области это особенно важно, так как значимая роль в достижениях региона принадлежит энергетикам», — поприветствовал собравшихся Игорь Артамонов.

За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросовестный труд ведомственными наградами были отмечены 23 энергетика.

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