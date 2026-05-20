Игорь Артамонов вручил областные награды лучшим работникам отрасли связи

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел церемонию награждения по случаю Дня работников радио, телевидения и связи. В торжественной обстановке в правительстве региона награды получили больше 40 специалистов ведущих компаний и учреждений, ответственных за развитие и работу телекоммуникационной инфраструктуры региона.

«Прогресс сегодня неотделим от развития телекоммуникационных каналов связи. Именно благодаря вашей работе нашему региону удается добиваться хороших результатов во всех других сферах. У нас очень хорошее покрытие по сравнению с другими субъектами. И как результат: Липецкая область – один из самых цифровых регионов в стране. И это во многом ваша заслуга», – сказал Игорь Артамонов, обращаясь к гостям.

Также работников связи поздравил заместитель председателя облсовета Владимир Богодухов. В рамках торжества министерство цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области подвело итоги масштабной работы по ликвидации цифрового неравенства. С 2020 года в регионе реализуется ведомственный проект по строительству волоконно-оптических линий связи в сельских населённых пунктах. За шесть лет высокоскоростной интернет получили более 460 сёл и деревень. Липецкая область стала единственным субъектом Российской Федерации, в котором во всех населённых пунктах с численностью жителей свыше 100 человек проложены оптоволоконные сети вдоль всех улиц. Аналогов данной программы в других регионах страны нет. Задача по охвату всех сёл с населением 100 и более человек выполнена в полном объёме. Результаты проекта неоднократно получали высокую оценку Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» с 2021 года в населённых пунктах с численностью от 100 до 1000 жителей установлено 147 базовых станций. В 2025 году мобильным интернетом стандарта 4G/LTE и голосовой связью обеспечены 46 населённых пунктов. В 2026 году работа будет продолжена: запланировано строительство волоконно-оптических линий связи в малых населённых пунктах с численностью населения от 80 до 100 человек.