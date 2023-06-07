Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня вручил партийный билет и значок председателю Липецкого городского Совета депутатов Евгении Фрай. Церемония прошла в торжественной обстановке в городском парламенте. Игорь Артамонов обратился к Евгении Фрай с просьбой быть активным членом партии, показывать пример как коллегам-депутатам, так и жителям областного центра.

«Единороссы составляют большинство в Совете депутатов, но и помимо своей депутатской деятельности каждый из них принимает активное участие в жизни города. Присоединиться к партии, чтобы вместе реализовывать проекты на благо Липецка и его жителей, – правильное решение для руководителя горсовета», – отметил Игорь Артамонов.

Евгения Фрай занимает должность председателя горсовета с марта 2023 года. До назначения была директором благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие». Евгения Валерьевна всегда была сторонником партии «Единая Россия», но не вступала в ее ряды, поскольку не имела на то право. Руководителям благотворительного фонда запрещено иметь партийность.