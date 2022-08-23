Традиционное вручение паспортов молодым гражданам Липецкой области прошло в правительстве Липецкой области. Торжественная церемония состоялась в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и была приурочена к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации.

В ходе торжества губернатор Игорь Артамонов, спикер областного парламента Дмитрий Аверов и главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков вручили 55 школьникам из всех районов и городов первый в их жизни паспорт. Каждый из юношей и девушек уже проявил себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний. Также юные жители региона получили памятные подарки, Конституцию России и красочно оформленное губернаторское пожелание успехов во всех начинаниях.

Поздравляя героев дня со знаменательным событием, Игорь Артамонов отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека. «Сегодня очень важный для вас день – вы получаете главный документ гражданина страны, открываете для себя новый мир возможностей и ответственности. У России богатая и славная история. Я верю, что вы станете достойными гражданами своей страны, будете искренне любить и беречь Родину», – сказал Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи.