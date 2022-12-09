Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии вручения юным липчанам паспортов Российской Федерации. Главный документ в большом зале правительства региона получили 55 юношей и девушек со всей области.

«Быть гражданином не только почетно, но и несет обязательства служить России, служить своей Родине, – обратился к собравшимся Игорь Артамонов. – Вы уже добились определённого признания в учебе, спорте, сфере культуры и искусства. Уверен, у вас и дальше все будет складываться в жизни хорошо. Вы сумеете сделать многое для страны, и мы будем гордиться вами. Когда-нибудь вы вспомните этот день, когда получали паспорта на липецкой земле, которую вы прославили».

Получение главного документа стало для героев сегодняшнего дня своего рода поощрением за отличные успехи и активную жизненную позицию. К примеру, Агата Лесных из Липецка неоднократно побеждала в муниципальном фестивале «Поколение IT» и становилась призером конкурса «Бунинские чтения». Ельчанка Елизавета Аполинариева имеет награды Молодежных Дельфийский Игр Липецкой области, всероссийского конкурса «Танцующая осень», международного фестиваля «Жар-птица России» и многих других, за что дважды была занесена на Доску почета «Молодые дарования города Ельца». Варвара Малахова из Усмани победила во всероссийском конкурсе «Базовые национальные ценности», а еще у нее есть два золотых значка ГТО II и III степени и множество дипломов за литературные конкурсы. Анна Кошель из Краснинского района стала призером всероссийского конкурса «Юный агроном». А Ярослав Зубенко из Воловского района – победителем конкурсов «Красота Божьего мира», «Зеленая планета», «Край родной» и других.

Вручение паспортов состоялось в рамках регионального этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России». Общественная организация Российский Союз Молодежи начиная с 2002 года организует подобные торжественные церемонии во всех субъектах страны несколько раз в год. Они всегда проходят в преддверие памятных дат в календаре страны. Сегодняшнее событие приурочено к Дню Конституции РФ, отмечаемому 12 декабря.