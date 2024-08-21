Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил паспорта Российской Федерации 52 школьникам региона. Торжественная церемония прошла в большом зале регправительства в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы — граждане России!», приуроченной ко Дню Государственного флага.

«С этого дня вы не просто школьники, вы — полноправные граждане России, на вас возлагаются новые права и обязанности, — отметил в своём обращении к присутствующим в зале глава региона Игорь Артамонов. — Получение паспорта — это шаг к самостоятельности и ответственности. Пусть этот документ станет для вас напоминанием о том, что вы являетесь частью великого народа с богатой историей и культурой. Будущее Липецкой области и нашей страны — в ваших руках».

Главный документ сегодня, 20 августа, получили отличники учёбы, активисты школьных общественных движений и организаций, победители и призёры всероссийских конкурсов, фестивалей, тематических олимпиад, а также спортивных состязаний различного уровня. Церемонию вручения паспортов завершило выступление творческих коллективов Липецка.