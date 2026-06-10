Игорь Артамонов вручил паспорта юным липчанам

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов торжественно вручил школьникам региона первые паспорта гражданина Российской Федерации.

Среди них – отличники, победители всероссийских олимпиад, активисты «Движения Первых» и юнармейцы. Каждый из них уже проявил себя: победы на соревнованиях по киокушин, карате и лёгкой атлетике, призовые места на олимпиадах по информатике и математике, золотые и серебряные знаки ГТО, волонтёрская помощь участникам СВО – за этими достижениями стоят труд, упорство и любовь к своей стране.

Игорь Артамонов поздравил ребят со знаменательным событием, пожелав им успехов в учёбе, новых достижений и верности Родине.

Губернатор также вручил государственные награды жителям Липецкой области, которые внесли значительный вклад в развитие региона и страны. Один из них – главный специалист производственного отдела Управления капитального строительства Липецкой области Александр Зотов. Он награждён Благодарственным письмом Президента России за активное участие в оказании шефской помощи воссоединённым субъектам РФ и развитие территорий.

«Сегодня мы вручаем паспорта замечательным ребятам. Они уже сегодня добились побед на соревнованиях и олимпиадах, проявили себя как талантливые, активные граждане своей страны. Наше будущее в надёжных руках. Особая благодарность — тем, кто добился высоких успехов именно на государственной службе. Вся их работа — в интересах граждан, ради развития Липецкой области и процветания всей России», — отметил Игорь Артамонов.