Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественной церемонии вручения юным липчанам паспортов Российской Федерации. Главный документ в большом зале правительства региона получили 52 молодых жителя области. Они проявили себя в общественной, творческой и спортивной жизни региона. Это активисты детских и юношеских организаций, победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний.

«Мы создаем все условия для развития молодежи в Липецкой области. Будущее нашего региона, страны зависит от вас, гордитесь своей Родиной и служите ей честно ради общего блага», – сказал Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. Организатором мероприятия на территории региона более 20 лет выступает Липецкая областная общественная организация «Российский Союз Молодёжи» при поддержке управления молодежной политики Липецкой области и регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых».