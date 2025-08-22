Игорь Артамонов вручил первые паспорта юным липчанам накануне Дня флага

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил первые паспорта 46 четырнадцатилетним жителям региона. Каждый из них уже добился успехов в учебе, спорте, искусстве, общественной жизни и является примером для сверстников. Торжественная церемония состоялась в областном правительстве накануне Дня государственного флага в рамках акции «Мы – граждане России!».

«Сегодня для вас значимый день, важный этап – вы делаете шаг во взрослую жизнь, становитесь более самостоятельными, у вас появится больше прав и обязанностей. Каждый из вас уже добился больших успехов. Верю, что и впереди вас ждет много достижений, что вы с честью и гордостью будете нести звание уроженцев липецкой земли, прославите родной регион и страну», – сказал Игорь Артамонов.