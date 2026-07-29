Игорь Артамонов вручил Почётный знак «Во славу земли Липецкой» липецкому омбудсмену Ираиде Тихоновой

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил Почётный знак «Во славу земли Липецкой» уполномоченному по правам человека в регионе Ираиде Тихоновой. Она отмечена за содействие в возвращении липецких военнослужащих из плена ВСУ, а также за работу с их семьями.

Благодаря липецкому омбудсмену с начала специальной военной операции домой вернулись 63 бойца, 11 из них — в этом году.

«Поблагодарил Ираиду Юрьевну за неравнодушие, принципиальность и настойчивость, которые она проявляет в этих вопросах. С её стороны это ежедневный труд, борьба за каждую жизнь, за каждую судьбу. Это возвращённые домой сыновья, братья, мужья и отцы», — комментирует награждение глава региона.

С начала 2026 года уполномоченный по правам человека в регионе рассмотрела 1368 обращений от военнослужащих и членов их семей.