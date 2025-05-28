Игорь Артамонов вручил премии многодетным семьям Липецкой области

Областной праздник, посвящённый Международному дню семьи, состоялся сегодня в большом зале правительства Липецкой области. Его героями стали 25 супружеских пар, отмеченных областной премией родителям многодетных семей. Среди них – военнослужащие, педагоги, предприниматели, медики, работники предприятий, аграрии. В четырёх семьях отцы участвуют в специальной военной операции. В трёх – сыновья являются участниками СВО.

«У каждого должно быть самое важное место на земле – это семья, где царит любовь, взаимопонимание и поддержка. А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы создать условия для липецких семей. Чтобы родителям было, где комфортно жить и работать, а детям – учиться, достигать успехов в спорте, культуре, искусстве, развивать свои таланты. В этом году появился новый нацпроект «Семья», который помогает нам в том, чтобы нас в России становилось больше», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего в 25 семьях, приглашенных на праздник, родилось 102 ребёнка. Дети в семьях лауреатов премии – победители и призёры соревнований, конкурсов, фестивалей различного уровня. Самая большая семья – Филатовы из Чаплыгинского района. Александр Дмитриевич и Елена Дмитриевна вырастили восьмерых детей. Два сына – участники специальной военной операции. Восемь детей родилось и в семье Поповых из Елецкого района. К сожалению, старший сын героически погиб в 2024 году при выполнении боевой задачи.

Областная премия вручается тем, кто создаёт достойные условия для воспитания и развития детей. Также учитываются постоянное проживание в Липецкой области и продолжительность зарегистрированного брака не менее 15 лет. С 2007 года премией отмечены 475 семей – включая награждаемых в этом году. Размер премии – 100 000 рублей.

Премия родителям многодетных семей – не единственная форма поощрения лучших семей региона. Родители, которые могут стать примером в воспитании детей, награждаются почётными знаками «За верность отцовскому долгу» и «Слава матери». Для многодетных семей разработаны ряд мер поддержки: льготная газификация и водоснабжение жилья, дифференцированная оплата жилищно-коммунальных услуг, областной материнский капитал. Для детей из многодетных семей предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте, выплата на приобретение школьной формы. Семьям, воспитывающим восемь и более детей, предоставляется 1 500 000 рублей для приобретения автомобиля. Сумма была увеличена в 2023 году по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Также по инициативе губернатора с начала 2025 года молодым семьям, в которых возраст супругов не превышает 36 лет, предоставляется единовременная выплата при рождении третьего или последующего ребёнка в размере 300 000 рублей. Выплату уже получили более 200 семей.

По состоянию на 1 апреля 2025 года в органах социальной защиты населения Липецкой области состоит на учете 17 166 многодетных семей, в которых проживают 56 603 ребёнка.