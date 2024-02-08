Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в торжественном приёме учёных, организованном в правительстве региона в День российской науки, и вручил награды лучшим из них.

«Наука во все времена была очень востребована. Именно она ведет общество вперед. Своей работой вы доказываете, что это направление в регионе развивается. Мы готовы поддерживать вас в вашем нужном труде. Для Липецкой области важно, чтобы проводились исследования, способные совершить прорыв», – обратился к гостям Игорь Артамонов.

В этом году премии получили 11 человек. Восемь липчан удостоены премии молодым учёным имени Сергея Коцаря. Трое – областной премии имени Николая Басова за значительный вклад в развитие и популяризацию науки. Лауреатом премии Президента РФ стала преподаватель Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Валентина Зубкова за подготовку победителя седьмой Европейской географической олимпиады.

На торжественном приёме ученые обратились к губернатору с предложением сформировать в регионе экспертный совет для решения практических задач в экономике и других сферах, чтобы таким образом наладить взаимодействие между новаторами, изобретателями, исследователями и структурами, заинтересованными во внедрении новых разработок и оптимизации производственных процессов. Игорь Артамонов выразил готовность поддержать идею. «Регион нуждается в экспертном мнении в технологических вопросах, повышении эффективности и производительности труда во всех сферах», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Учёные Липецкой области проводят исследования в области инноваций и нанотехнологий, IT-технологий, чёрной металлургии, генезиса и эволюции историко-культурного наследия Центрального Черноземья, экологии, селекции, генетики, биотехнологии, агрохимии, образовательных технологий. Научные коллективы и исследователи активно участвуют в международных, федеральных и региональных научных форумах, программах, конкурсах грантов, успешно ведут разработки, вносят значительный вклад в создание и развитие Липецкой научно-педагогической школы по подготовке специалистов всех уровней.