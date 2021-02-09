Сотрудники лесопожарной службы региона сегодня получили новую технику. Она закуплена в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Ключи водителям новых машин вручил руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«В прошлом году в России только в восьми регионах не было лесных пожаров. Липецкая область – в их числе. Благодарю вас за то, что работаете на опережение, сохраняя наши леса. Это большое наше достижение. Уверен – новая спецтехника позволит вам работать ещё лучше», – сказал Игорь Артамонов.

Новая техника поступила на службу в областной Лесопожарный центр и в подведомственные учреждения регионального управления лесного хозяйства – Грязинское, Данковское, Добровское, Елецкое, Задонское, Чаплыгинское и Усманское лесничества.

Для патрулирования лесных массивов и тушения небольших возгораний закуплены восемь автомобилей на базе УАЗ-Фермер. Техника оборудована как малый лесопатрульный комплекс, оснащённый средствами для ликвидации лесных пожаров.

Также приобрели 76 мопедов марки Альфа. По словам лесников, техника удобная и манёвренная. Позволяет патрулировать те места, где не всегда может проехать автомобиль. Кроме того, закуплены два трактора, один пожарный автомобиль ГАЗ и автобус – для доставки личного состава лесопожарной станции к месту возгорания.

Всего в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на новую технику выделено более 13 млн рублей.