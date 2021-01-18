Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с руководителем следственного управления СК России по Липецкой области, генерал-майором юстиции Евгением Шаповаловым. Повод праздничный – 10-летие образования Следственного комитета Российской Федерации. Профессиональный праздник следователи отметили 15 января, а сегодня глава региона вручил сотрудникам ведомства областные награды.

За безупречную службу и эффективное исполнение должностных обязанностей Игорь Артамонов наградил Благодарностью главы администрации Липецкой области заместителя руководителя следственного управления Вадима Муратова, руководителей отделов по расследованию особо важных дел Федора Васильева и Сергея Торозова, а также следователя по особо важным делам Андрея Бабкина. Среди награжденных – офицеры, за плечами которых десятки расследованных уголовных дел о взяточничестве, сокрытии налогов, преступлениях против личности, половой свободы детей, а также о преступлениях в сфере экономики, сообщили в следственном управлении СК России по Липецкой области.

Вручая награды, Игорь Артамонов отметил, что работа следователей крайне важна как в защите конституционных прав жителей региона, так и в поддержании его социально-экономической стабильности. «Защита прав обманутых дольщиков, раскрытие махинаций с квартирами для детей-сирот, непримиримая борьба с коррупцией, в том числе в высших кругах исполнительной власти, возмещение ущерба от налоговых преступлений – это, несомненно, результаты вашего кропотливого и чрезвычайно ответственного труда, – сказал Игорь Артамонов. – Благодарю вас за достойные показатели в профессиональной деятельности».

Евгений Шаповалов подчеркнул важность повышения эффективности совместной профилактической деятельности, отметив необходимость объединения усилий власти и правоохранительных органов региона на одном из главных направлений работы – предупреждении преступлений.