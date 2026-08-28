Игорь Артамонов вручил ведомственную награду Минприроды России министру экологии и природных ресурсов Липецкой области

Министр природных ресурсов и экологии Липецкой области Андрей Мартынец удостоен ведомственной награды Минприроды России — почетного знака «За отличие в службе», который ему вручил губернатор Игорь Артамонов. Высокая награда стала признанием многолетнего труда и значительных достижений в сфере охраны окружающей среды.

За время работы Андрея Мартынца регион достиг значительных успехов в экологической сфере. По итогам 2025 года Липецкая область возглавила Экорейтинг регионов России, который оценивает результаты работы по улучшению качества окружающей среды и удовлетворенность жителей . В рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» в регионе достигнуто снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ на 15%, причем показатель перевыполнен.

В 2025 году в Липецкой области запущен в работу Экотехнопарк, который обслуживает более 600 тысяч жителей и создает свыше 200 новых рабочих мест . Кроме того, в регионе выпущено рекордное количество рыбы — 2,2 миллиона мальков сазана и толстолобика. По объему инвестиций на охрану окружающей среды Липецкая область заняла 1 место в ЦФО и 5 место в России, увеличив финансирование в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов высоко оценил вклад команды экологов в эти достижения. «Вопросам экологии в Липецкой области уделяем особое внимание. Это важно для сохранения природы и улучшения качества жизни людей», — отметил глава региона.