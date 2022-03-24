Праздник, посвященный Дню работника культуры, который отмечается в России завтра, 25 марта, состоялся в Областном центре культуры, народного творчества и кино в Липецке. Открылся концерт масштабным разножанровым номером, в котором выступили ведущие актеры Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого, солистка Липецкой государственной филармонии Анна Карелина и театр танца «Эльта» из Ельца. Прозвучали стихи липецкого поэта Бориса Шальнева, а также ария из оперы Александра Бородина «Князь Игорь».

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов поздравил работников культуры и деятелей искусств, ветеранов отрасли с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды. «Наступивший 2022 год указом Президента страны Владимира Путина посвящен культурному наследию народов России. Своим трудом вы сохраняете вечные ценности липецкой земли – величие родного языка и литературы, культурных традиций и народного творчества. Проходят столетия и эпохи, но национальная культура живет и продолжается не только в традициях и народном творчестве, но и в современном искусстве. И продолжается она благодаря вам – людям талантливым, одухотворенным, неравнодушным и увлеченным своим высоким призванием», – подчеркнул Игорь Артамонов.

Настоящим подарком для гостей праздника стала концертная программа Русского национального балета «Кострома». Шоу уникально органичным синтезом живых фрагментов русской культуры и современного оформления.