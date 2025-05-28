Игорь Артамонов встретился с абитуриентами липецкого медвуза

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с абитуриентами Липецкого филиала Российского университета медицины (РУМ) на Дне открытых дверей вуза. Мероприятие прошло в здании на Зегеля, 1 в Липецке. Его посетили более 500 человек.

Один из вопросов, который обсуждался на встрече, — формат обучения. Глава региона подчеркнул: оно будет проходить исключительно в очном формате с привлечением преподавателей из московских медучреждений, включая специалистов столичного РУМа, а также местных врачей с учёными степенями — кандидатов и докторов наук.

«Практику студенты будут проходить в ведущих клиниках области. Отмечу, что наши больницы и врачи ничем не уступают, а где-то даже превосходят соседние регионы», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Приёмная кампания на целевое обучение стартует в середине июня. Всего в первом наборе будет 144 человека. Открытие вуза запланировано на сентябрь 2025 года.

«Первый раз о планах по созданию медвуза я написал в начале 2022-го, — вспоминает руководитель региона в своём тг-канале. — Путь занял три года. И за это время мы много раз слышали от скептиков: «Не сможете», «Не получится», «Специалистов не наберёте». Сможем. Получится. Наберём. И через пару-тройку лет в нашем медвузе будут одновременно учиться более 1000 человек — будущих медиков, которые нужны нашему региону».

Отдельно стоит отметить развитие системы предпрофессиональной подготовки в Липецкой области: открыты 62 медицинских класса, а в следующем учебном году появятся ещё 10. Учащиеся этих классов рассматриваются в качестве абитуриентов нового вуза.