Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с активными жителями Липецка и лидерами общественного мнения в парке «Быханов сад» областного центра. Руководитель региона рассказал о планах по развитию муниципалитета и о том, что уже сделано.

В частности, Игорь Артамонов отметил, что Липецк сегодня – красивый и уютный город, который с каждым годом благоустраивается и становится все более комфортным для жизни людей. «Посмотрите на прекрасный Быханов сад, где мы сегодня с вами встречаемся. Здесь созданы условия для отдыха и занятий спортом жителей Липецка самого разного возраста. И таких общественных пространств в областном центре много», – подчеркнул Игорь Артамонов. Он добавил, что большинство объектов реконструируются по просьбам горожан.

Сегодня государство становится сервисом для людей во всех сферах жизнедеятельности. «Связаться с представителями исполнительной власти региона можно через официальный сайт липецкаяобласть.рф, мобильное приложение «Липецкая область ОнЛайн», социальные сети, официальные аккаунты глав районов, городов, различных управлений, служб и ведомств, а также через портал «Развиваем Липецкую область вместе» и Единую диспетчерскую службу. Обращений в ЕДС в нынешнем году было зарегистрировано около 527 тысяч. В социальных сетях было подготовлено 37 тысяч ответов на поступившие от вас вопросы. При этом время ответа на обращение составляет в среднем четыре часа. Это один из лучших показателей среди российских регионов», – сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, руководитель области подчеркнул, что в этом году в Липецке будет произведен самый большой за последние пять лет объем ремонта дорог. Привели в порядок 123 участка дорожной сети общей протяженностью 120 километров. Продолжится эта работа и в следующем году. Обновляется в городе и пассажирский транспорт, в 2019-2021 годах закуплено 170 новых машин. В Липецке активно строится жилье, реализуется программа переселения из аварийных домов, возводятся школы, детские сады, спортивные и культурные объекты. Все самые актуальные для липчан проблемы мы решаем в первую очередь», – отметил Игорь Артамонов.

Также на встрече состоялось награждение липчан. Благодарность главы администрации Липецкой области за многолетний добросовестный труд получили 20 человек. Еще пять жителей Липецка отмечены за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.