Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с представителями Ассамблеи родительской общественности Липецка. Она прошла в школе №34 Липецка. В актовом зале учебного заведения собрались 68 человек: родители учеников городских школ и воспитанников детских садов.

В рамках встречи прошла стратегическая сессия «Проектируем будущее вместе», на которой участники определяли наиболее значимые для развития региона сферы. Таковыми, по их мнению, оказались здравоохранение, образование и ЖКХ. Далее, в зависимости от командных решений, приоритеты отдавались безопасности, IT-сфере и технологиям, сельскому хозяйству, а также дорогам и транспорту. Члены городской Ассамблеи родительской общественности также подготовят предложения по развитию сферы липецкого среднего и дошкольного образования с учётом проблем, а после представят их на рассмотрение главе региона и облправительству.

С инициативой проводить стратегические сессии подобного формата ранее выступила Общественная палата Липецкой области. В реализации проекта помогают студенты липецкого филиала РАНХиГС. В этом году в играх примут участие более 10 тысяч человек: представителей власти, бизнеса, общественники, активисты.

«Учет мнения наших жителей – это не просто формальность, это основа демократического процесса. Только так мы можем выстроить стратегию развития региона, отвечающую общественным потребностям и обеспечивающую его устойчивое развитие», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.